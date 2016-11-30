Вчена рада з нагоди Дня Університету
17 років тому Університетові було надано статус «національного». Ця відзнака засвідчує місце Університету в українському суспільстві, його наукові та педагогічні досягнення, а головне – роль Університету як соціокультурного феномену у вирішенні завдань націокультурного будівництва», – звернувся до членів Вченої ради, студентів і гостей урочистостей з нагоди відзначення Дня Університету Ректор Володимр Мельник.
За словами Ректора, результати діяльності колективу – яскраве підтвердження розуміння академічною спільнотою своєї відповідальності за долю української нації й держави, мови та культури, освіти й науки. Продовження
Алоїз Вольдан – Doctor Honoris Causa Львівського університету
З ініціативи професорів факультету іноземних мов та за підтримки філологічного факультету відповідно до рішення Вченої ради Університету 21 червня 2016 року було присвоєно звання «Почесного доктора (Doctor Honoris Causa) Львівського національного університету імені Івана Франка» видатному славістові, визнаному фахівцеві в галузі порівняльного літературознавства, україністики та міжкультурної комунікації Алоїзові Вольдану.
Під час урочистого засідання Вченої ради з нагоди Дня Університету, що відбулось 11 жовтня 2016 року, Ректор Володимир Мельник вручив Алоїзові Вольдану диплом «Почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка» за вагомий внесок у дослідження української літератури та культури, популяризацію україністики у світі, розвиток співпраці між Україною та Австрією в галузі освіти і науки.
«Це дуже важливий і хвилюючий момент у моєму житті. Для мене велика честь – отримати цю високу відзнаку», – сказав Алоїз Вольдан і висловив вдячність членам Вченої ради за присвоєння звання Doctor Honoris Causa Львівського університету. Продовження
«Притча про красу» в сучасній інтерпретації
Пісенно-поетичне театралізоване дійство за мотивами твору Івана Франка «Притча про красу» студенти факультету іноземних мов приурочили ювілею Патрона Львівського університету та «Дню народження» своєї альма-матер.
Відтворивши античну епоху, на тлі якої відбуваєтья дія притчі, студенти не лише представили твір Івана Франка, а й показали актуальність його сюжету й у наш час.
Звертаючись до учасників заходу зі вступним словом, заступник декана факультету іноземних мов Ганна Кость закцентувала увагу на постаттях Титанів українського духу, які своєю життєтворчістю надихають і навчають не одне покоління українців, – Тараса Шевченка, Івана Франка та Михайла Грушевського. Продовження
З нагоди Дня юриста Президент України Петро Порошенко відзначив орденом «За заслуги» II ступеня завідувача кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора юридичних наук Василя Нора.
Згідно з Указом Президента № 439/2016 Василь Тимофійович удостоєний почесної нагороди «за значний особистий внесок у розбудову правової держави, забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм».
Олег Вівчарик.
Фото автора
Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон вручила нагороду «Орден Офіцера Академічних Пальм» завідувачеві кафедри французької філології Романові Помірку
Пані Посол зауважила, що діяльність Романа Помірка має важливе значення не тільки для кафедри французької філології, але є вагомим внеском для викладачів і студентів Львівського університету.
«Ви завжди залишалися вірним Львівському університету, ви присвятили йому все життя і свою кар’єру, залишилися вірним формуванню українських студентів, сприяючи таким чином розвитку й розповсюдженню французької мови у вашому регіоні й Україні», – зазначила Ізабель Дюмон і вручила Романові Помірку почесну відзнаку – «Офіцер Ордена Академічних Пальм».
Тетяна Шемберко.
Фото Олега Вівчарика
Під час урочистостей, що відбулись 1 листопада 2016 року у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької з нагоди 98-ї річниці створення Західно-Української Народної Республіки, заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко вручив подяку від імені громади міста Львова кандидату історичних наук, доцентові кафедри новітньої історії України ім. Михайла Грушевського історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Олегові Павлишину.
Олег Павлишин отримав почесну відзнаку за вагомий внесок у формування наукового, духовного і культурного середовища м. Львова, плідну науково-публіцистичну діяльність і популяризацію історії України.
За інформацією Прес-служби Львівської міської ради
У номінації «Премія ім. Віталія Табачковського за кращу друковану роботу молодого дослідника (до 35 років) у галузі філософії» диплом лауреата отримав докторант кафедри теорії та історії культури Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Синиця за працю «Аналітична філософія» (Львів, 2013). Рецензенти монографії: Ректор ЛНУ ім. Івана Франка, професор Володимир Мельник, професор НУ «Львівська політехніка» Віктор Петрушенко, професор КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров.
Тетяна Шемберко
Магістр факультету міжнародних відносин Ольга Романишин – чемпіонка Кубку України з тенісу.
Упродовж 8-16 жовтня 2016 року у Святопетрівську проходив Кубок України, у якому взяли участь понад 100 учасників з усіх областей України.
Студентка ІІ курсу магістратури факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність – міжнародне право) Ольга Романишин спільно з Мариною Колб, студенткою ІV курсу Львівського державного університету фізичної культури, виборола перемогу, ставши чемпіонкою Кубку України серед дорослих у парному розряді, і виконала норматив майстра спорту України. У фінальному поєдинку за чемпіонський титул дівчата змагались із Катериною Поповою та Алісою Савіною з Донецька. Продовження
Професорові кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка, завідувачеві Інституту літературознавчих досліджень Любомирові Сенику у Києві вручили премію Фонду Українського вільного університету (США) за книгу художньої прози «Палаюча троянда» (2015). Однією з головних умов до митців була вимога подавати книги, які були опубліковані вперше (перевидання творів не приймали до участі в конкурсі).
Журі високо оцінило культуру художньо-стилістичного викладу та неповторність документально-артистичного опрацювання політико-філософської проблематики національно-визвольної боротьби українського народу. Керівником і головним виконавцем Фонду Українського Вільного Університету є Аскольд Лозинський, відомий громадський діяч, юрист, президент Світового конгресу українців (з 1992 року).
Юрій Горблянський