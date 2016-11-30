З ініціативи професорів факультету іноземних мов та за підтримки філологічного факультету відповідно до рішення Вченої ради Університету 21 червня 2016 року було присвоєно звання «Почесного доктора (Doctor Honoris Causa) Львівського національного університету імені Івана Франка» видатному славістові, визнаному фахівцеві в галузі порівняльного літературознавства, україністики та міжкультурної комунікації Алоїзові Вольдану.

Під час урочистого засідання Вченої ради з нагоди Дня Університету, що відбулось 11 жовтня 2016 року, Ректор Володимир Мельник вручив Алоїзові Вольдану диплом «Почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка» за вагомий внесок у дослідження української літератури та культури, популяризацію україністики у світі, розвиток співпраці між Україною та Австрією в галузі освіти і науки.

«Це дуже важливий і хвилюючий момент у моєму житті. Для мене велика честь – отримати цю високу відзнаку», – сказав Алоїз Вольдан і висловив вдячність членам Вченої ради за присвоєння звання Doctor Honoris Causa Львівського університету. Продовження →